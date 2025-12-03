Lehrer soll heimlich Schülerinnen gefilmt haben

Große Aufregung am Gymnasium im steirischen Hartberg: Ein Turnlehrer wurde vom Dienst freigestellt. Ihm wird vorgeworfen, dass er im Unterricht heimlich Mädchen gefilmt haben soll. Die Vorwürfe werden nun überprüft.
Für Aufsehen sorgt derzeit ein Vorfall am Gymnasium in Hartberg. Dort wird einem Lehrer vorgeworfen, dass er mit seinem Handy heimlich Aufnahmen von Schülerinnen gemacht haben soll. Laut Informationen der „Krone“ soll es sich um einen Turnlehrer handeln, die Aufnahmen sollen während des Unterrichts gemacht worden sein. Die „Kleine Zeitung“ berichtete, dass das Mobiltelefon in der Kleidung des Mannes versteckt gewesen sei.
„Umfassende und ungestörte Klärung“
Die Bildungsdirektion Steiermark bestätigt, dass die Schulleitung „unmittelbar nach Bekanntwerden eines möglichen Fehlverhaltens – in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion – alle rechtlich vorgesehenen Schritte gesetzt hat. Dazu zählt insbesondere die sofortige Dienstfreistellung des betreffenden Lehrers, um eine umfassende und ungestörte Klärung des Sachverhalts zu gewährleisten.“
Sprich: Der Mann darf derzeit nicht im Gymnasium unterrichten. Weitere Details will die Bildungsdirektion zum Schutz der Betroffenen, insbesondere der Schüler, nicht bekannt geben. Auch die Polizei, die das sichergestellte Material nun sichten wird, hält sich bedeckt. Für den Pädagogen gilt jedenfalls die Unschuldsvermutung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.