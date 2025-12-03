Lehrer soll heimlich Schülerinnen gefilmt haben

Für Aufsehen sorgt derzeit ein Vorfall am Gymnasium in Hartberg. Dort wird einem Lehrer vorgeworfen, dass er mit seinem Handy heimlich Aufnahmen von Schülerinnen gemacht haben soll. Laut Informationen der „Krone“ soll es sich um einen Turnlehrer handeln, die Aufnahmen sollen während des Unterrichts gemacht worden sein. Die „Kleine Zeitung“ berichtete, dass das Mobiltelefon in der Kleidung des Mannes versteckt gewesen sei.