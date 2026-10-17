Arzttermine: Wie lange müssen Sie warten?

Lange Wartezeiten auf einen Arzttermin sind für viele Menschen eine Herausforderung. Wer einen Arzttermin dringend braucht, muss trotzdem oft viel Geduld aufbringen. Wie schwierig die Suche sein kann, zeigt das Beispiel einer schwangeren Tirolerin, die für den wichtigen Nackenfaltentest zwölf Absagen erhielt. Da diese Untersuchung nur zwischen der 11. und 14. Schwangerschaftswoche möglich ist, zählt jeder Tag.



Auch die Zahlen zeigen die angespannte Lage: In der Gynäkologie beträgt die mediane Wartezeit österreichweit 34 Tage. Begrenzte Kapazitäten und eine hohe Nachfrage erschweren den Zugang zu medizinischen Leistungen. Für Betroffene bedeutet das nicht nur zusätzlichen Aufwand, sondern oft auch große Unsicherheit und Frustration. Dabei sollte eine zeitnahe medizinische Versorgung keine Glückssache sein.