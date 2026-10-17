Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Arzttermine: Wie lange müssen Sie warten?

Forum
17.10.2026 14:00
Viele Patienten und Patientinnen ärgern sich besonders bei fachspezifischen Untersuchungen über ...
Viele Patienten und Patientinnen ärgern sich besonders bei fachspezifischen Untersuchungen über Wartezeiten bis zu sechs Monaten.(Bild: AFP/stock.adobe.com null)
Porträt von Community
Von Community

Ob Facharzt oder Hausarzt – wer einen Termin braucht, muss oft lange warten. Besonders bei akuten Beschwerden kann es entscheidend sein, rasch medizinische Hilfe zu bekommen. Die Verfügbarkeit zeitnaher Termine ist daher ein wichtiges Thema im Gesundheitswesen. Wie lange mussten Sie schon auf Arzttermine warten?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Lange Wartezeiten auf einen Arzttermin sind für viele Menschen eine Herausforderung. Wer einen Arzttermin dringend braucht, muss trotzdem oft viel Geduld aufbringen. Wie schwierig die Suche sein kann, zeigt das Beispiel einer schwangeren Tirolerin, die für den wichtigen Nackenfaltentest zwölf Absagen erhielt. Da diese Untersuchung nur zwischen der 11. und 14. Schwangerschaftswoche möglich ist, zählt jeder Tag. 

Auch die Zahlen zeigen die angespannte Lage: In der Gynäkologie beträgt die mediane Wartezeit österreichweit 34 Tage. Begrenzte Kapazitäten und eine hohe Nachfrage erschweren den Zugang zu medizinischen Leistungen. Für Betroffene bedeutet das nicht nur zusätzlichen Aufwand, sondern oft auch große Unsicherheit und Frustration. Dabei sollte eine zeitnahe medizinische Versorgung keine Glückssache sein. 

Wenn es ernst wird, kommt es oft auch auf eine möglichst rasche Behandlung an.
Wenn es ernst wird, kommt es oft auch auf eine möglichst rasche Behandlung an.(Bild: Imre Antal)

Privat- oder Kassenarzt?
Immer öfter stellt sich die Frage, ob es in Österreich nicht doch eine Zwei-Klassen-Medizin gibt: Wer privat zahlt, kommt häufig schneller zum Termin, während Kassenpatienten lange warten. Gleichzeitig stehen Spitäler unter Druck – auch durch Gastpatienten aus anderen Bundesländern. Patienten wiederum haben wenig Verständnis, dass die Gesundheit vom Wohnort abhängen soll. Die begrenzten Kapazitäten verschärfen die Situation und machen deutlich, wie dringend das Gesundheitssystem Entlastung braucht.

Wie schnell bekommen Sie einen Arzttermin? Sind Wartezeiten für Sie ein großes Problem oder klappt es in Ihrer Region problemlos? Welche Erfahrungen haben Sie mit langen oder kurzen Wartezeiten konkret gemacht und welche „Strategien“ wenden Sie dabei eventuell an?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten mit uns in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
17.10.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.572 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
89.991 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.413 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
725 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
632 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Haben Frauen einen anderen Humor als Männer?
Die Stimme Österreichs
Engagieren Sie sich ehrenamtlich?
Die Stimme Österreichs
Ist Ihnen die Herkunft bei Tiefkühlgemüse wichtig?
Die Stimme Österreichs
Spüren Sie die gesunkenen Lebensmittelpreise?
Einblick in die Küche
Welche Hygienestandards kennen Sie in der Gastro?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf