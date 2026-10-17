Österreicher griff slowakische Krankenschwester an

Der Mann soll am Dienstag betrunken eine 23-jährige Krankenschwester in der Unfall- und Notfallambulanz des Spitals im Stadtbezirk Kramare angegriffen haben. Bei der Spitalsbediensteten seien Gesichtsverletzungen, Kratzer und Schwellungen sowie psychische Schäden festgestellt worden, teilte das Krankenhaus am Donnerstag mit. Die Polizei erstattete Anzeige gegen den Mann.