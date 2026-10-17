„Das zeigt, dass Lewis Ferrari nicht vertraut“

„Geht auf meine Kappe“

Dass er in Singapur besser auf seine Crew gehört hätte, war Hamilton nach dem Rennen selbst klar. „Das Ergebnis entsprach nicht unseren Erwartungen, und das geht auf meine Kappe. Auf einer Strecke, auf der Überholen schwierig ist, muss man etwas anderes versuchen – und ich habe mich für eine Strategie entschieden, die letztlich nicht aufgegangen ist“, sah der siebenfache Weltmeister ein.