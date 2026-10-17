„Das zeigt, dass Lewis Ferrari nicht vertraut“

Weil er sich geweigert hatte, wie von seinem Team empfohlen seinen Boliden für neue Reifen in die Box zu lenken, musste sich Lewis Hamilton beim Grand Prix von Singapur mit Rang sechs zufriedengeben. Formel-1-Insiderin Bernie Collins sieht ein Vertrauensproblem zwischen dem Briten und Ferrari.
Bereits in Malaysia hatte Hamilton an der Entscheidung seiner Box gezweifelt, auf Intermediates zu wechseln. Der 41-Jährige blieb auf Slicks und fuhr letztlich auf Rang drei vor.
Nur eine Woche später beharrte Hamilton auf dem Marina Bay Street Circuit erneut darauf, auf der Strecke zu bleiben – diesmal ging der Plan allerdings nach hinten los. Während einer Virtual-Safety-Car-Phase hätte sich ein zweiter Boxenstopp ideal angeboten, der Ferrari-Pilot blieb jedoch bei seiner Ein-Stopp-Strategie und fiel auf den sechsten Platz zurück.
„Hinterfragt Entscheidungen“
Zweimal in Folge hat Hamilton die Aufforderung seiner Box missachtet. Was sagt das über das Verhältnis zwischen Fahrer und Team aus? „Das zeigt insgesamt, dass Lewis diesem Ferrari-Team nicht vertraut. Er hinterfragt ihre Entscheidungen“, so Collins.
„Geht auf meine Kappe“
Dass er in Singapur besser auf seine Crew gehört hätte, war Hamilton nach dem Rennen selbst klar. „Das Ergebnis entsprach nicht unseren Erwartungen, und das geht auf meine Kappe. Auf einer Strecke, auf der Überholen schwierig ist, muss man etwas anderes versuchen – und ich habe mich für eine Strategie entschieden, die letztlich nicht aufgegangen ist“, sah der siebenfache Weltmeister ein.
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