Salzburger Transportfirma rutscht in die Pleite

Das Transport- und Logistik-Unternehmen GB Transportgesellschaft aus Bergheim ist insolvent. Das Unternehmen stellte selbst den Antrag auf ein Sanierungsverfahren. Gegen die Firma liegen Forderungen in der Höhe von 1,7 Millionen Euro vor.
Von der Pleite sind 18 Dienstnehmer und 41 Gläubiger betroffen. Die Transportfirma strebt eine Fortführung an. Laut Alpenländischem Kreditorenverband liegt Ursache für die Insolvenz im Wegfall eines Großkunden im Jahr 2023.
Die gesetzten Maßnahmen zur Restrukturierung und die Verbesserung der Ergebnislage reichten nicht aus, um die finanzielle Situation zu stabilisieren. Im Zuge des Sanierungsverfahrens wird den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent angeboten.
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