Trainer fordert von Mannschaft die Grundtugenden

„Wir brauchen die Basics auf dem Platz. Wenn wir das nicht tun, dann wird es gegen jeden Gegner schwer“, mahnt der 36-Jährige, der in puncto Lazarett auf den einen oder anderen Rückkehrer schielt. Auch in Kuchl steigt am Abend ein brisantes Duell. Nach dem 1:6-Debakel gegen die LASK Amateure reist ein angeschlagenes Grödig an den Göll. St. Johann erwartet daheim Bad Schallerbach. Nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche erwartet Trainer Berni Kletzl eine Reaktion.