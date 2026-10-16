Trainer fordert von Mannschaft die Grundtugenden

In der Regionalliga-Nord stehen am Abend gleich zwei Salzburger Derbys an. Während Kuchl auf Grödig trifft, muss Hallein an den Wallersee zu Seekirchen. Im Flachgau fordert UFC-Coach Christoph Lessacher von seinem Team die Basics.
Mit dem knappen 1:0-Sieg gegen St. Johann ging Hallein im Tabellenkeller der Regionalliga Nord zumindest ein kleines Licht auf. Die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Lessacher feierte in der Vorwoche den ersten Dreier seit 1. August.
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Und sammelte zusätzlich jede Menge Selbstvertrauen. „Wir haben uns nicht hängen lassen, immer an uns geglaubt“, sagte der Übungsleiter. Der mit seinem Team heute vor dem nächsten Salzburger Derby steht. Auswärts bei Seekirchen wollen die Salinenstädter an die Leistung gegen die Pongauer anknüpfen.
Wir brauchen die Basics auf dem Platz. Wenn wir das nicht tun, dann wird es gegen jeden Gegner schwer.
Christoph LESSACHER, Cheftrainer UFC Hallein
Bild: Andreas Tröster
„Wir brauchen die Basics auf dem Platz. Wenn wir das nicht tun, dann wird es gegen jeden Gegner schwer“, mahnt der 36-Jährige, der in puncto Lazarett auf den einen oder anderen Rückkehrer schielt. Auch in Kuchl steigt am Abend ein brisantes Duell. Nach dem 1:6-Debakel gegen die LASK Amateure reist ein angeschlagenes Grödig an den Göll. St. Johann erwartet daheim Bad Schallerbach. Nach dem schwachen Auftritt in der Vorwoche erwartet Trainer Berni Kletzl eine Reaktion.
Regionalliga Nord, heute: Wallern – Leonfelden, Kuchl – Grödig, St. Johann – Bad Schallerbach (alle 19), Seekirchen – Hallein (19.15).
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