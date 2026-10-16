Einsatz am Flughafen: Rauchsäule war weit zu sehen

Alleine 87 Statisten waren bei dem simulierten Absturz eines Helikopters, der auch noch einen Flughafenbus erwischt und von einem Flugzeug gestreift wird, am Freitagnachmittag vor Ort mit dabei. Insgesamt gab es 300 Beteiligte – der Großteil davon waren Einsatzkräfte, wie der Flughafen auf „Krone“-Anfrage mitteilte.