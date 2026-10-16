Ein Hoch auf unser Traditionsweckerl!

Die Wertschätzung für heimische Brotqualität spiegelt sich auch im Konsum wider. Laut Landwirtschaftskammer werden in Österreich pro Kopf und Jahr rund 41,5 kg Brot verzehrt. Doch gute Qualität beginnt beim Korn. Das weiß auch Mathias Mölk, Geschäftsführer der Tiroler Supermarktkette MPreis. Als gelernter Bäcker liegt ihm das österreichische Kulturgut besonders am Herzen. „Wir produzieren ohne Konservierungsstoffe, geben dem Teig ausreichend Zeit zum Reifen und arbeiten verstärkt mit Sauerteig“, erklärt er.