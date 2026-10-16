Ein Hoch auf unser Traditionsweckerl!

Zum Tag des Brotes am 16. Oktober steht gutes Handwerk im Mittelpunkt.
Wir Österreicher lieben Brot. Für jedes Gericht gibt es das passende Gebäck: Zur Gulaschsuppe gehört die klassische Handsemmel, zur Brettljause ein kräftiges Schwarzbrot und zur Weißwurst eine Brezel. Wie wichtig Brot für unseren Alltag ist, zeigt der Internationale Tag des Brotes.
Die Wertschätzung für heimische Brotqualität spiegelt sich auch im Konsum wider. Laut Landwirtschaftskammer werden in Österreich pro Kopf und Jahr rund 41,5 kg Brot verzehrt. Doch gute Qualität beginnt beim Korn. Das weiß auch Mathias Mölk, Geschäftsführer der Tiroler Supermarktkette MPreis. Als gelernter Bäcker liegt ihm das österreichische Kulturgut besonders am Herzen. „Wir produzieren ohne Konservierungsstoffe, geben dem Teig ausreichend Zeit zum Reifen und arbeiten verstärkt mit Sauerteig“, erklärt er.
Wir produzieren ohne Konservierungsstoffe, geben dem Teig ausreichend Zeit zum Reifen und arbeiten verstärkt mit Sauerteig.
Matthias Mölk, MPreis-Geschäftsführer
Rund 93 Prozent der verwendeten Zutaten stammen so aus Österreich. Eine Produktionslinie kann bei voller Auslastung bis zu 170.000 Semmeln verarbeiten. „Das liegt an der langen Teigführung. Bei schnellerer Produktion könnten wir dreimal so viel herstellen“, sagt Mölk. Er selbst ist gelernter Bäcker. Die Herstellung von Brot ohne zugesetzter Bäckerhefe wird im Gespräch als besondere Herausforderung und Königsdisziplin des Bäckerhandwerks beschrieben.
Für Matthias Mölk stehen trotz moderner Produktionsanlage weiterhin die Leidenschaft und das handwerkliche Können im Vordergrund.
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