Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Tiroler Lebensmittelhandel: KI erleichtert Einkauf

Specials
29.03.2026 00:01
Werbung
(Bild: Eurogast)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Künstliche Intelligenz ist im Tiroler Lebensmittelhandel oft dort im Einsatz, wo Kunden sie gar nicht direkt bemerken. Die Wirkung ist dennoch spürbar: Abläufe werden vereinfacht, Mitarbeitende entlastet und Bestellungen präziser planbar.

Das Tiroler Familienunternehmen MPREIS testet KI-Unterstützung für Mitarbeitende im Arbeitsalltag – etwa dann, wenn interne Prozesse, Arbeitsanweisungen oder Richtlinien schnell verfügbar sein müssen. Kern des Tests ist die neue KI-Anwendung Zebra Companion, mit der per Mobilgerät Informationen direkt bei der Arbeit im Markt abgerufen werden können.

KI unterstützt im Arbeitsalltag
Der Zebra Companion fasst komplexe Arbeitsanweisungen verständlich zusammen und liefert Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Handlungsempfehlungen in nahezu in allen Sprachen. So ist relevantes Wissen jederzeit verfügbar. „Mitarbeitende haben dadurch mehr Zeit und können sich besser um die Kunden im Geschäft kümmern“, sagt David Mölk, Mitglied der MPREIS-Geschäftsführung . In einem Unternehmen mit Mitarbeitenden aus mehr als 85 Nationen erleichtert das die Abläufe in den Filialen und hilft dabei, Kunden verlässlich zu betreuen.

MPREIS-Geschäftsführer David Mölk mit dem Zebra Companion: Das Tiroler Familienunternehmen zählt ...
MPREIS-Geschäftsführer David Mölk mit dem Zebra Companion: Das Tiroler Familienunternehmen zählt weltweit zu nur drei Pilotkunden, die dieses Zebra-Setup bereits einsetzen.(Bild: Friedle / WK Tirol)

Auch im Gastronomiegroßhandel zeigt sich der Nutzen direkt im Alltag der Kunden. „Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Kundinnen und Kunden direkt dort ansprechen, wo sie bestellen. Also: direkt in der Küche in den vielen Hotellerie-, Gastronomiebetrieben“, sagt Peter Krug, Geschäftsführer von Eurogast Österreich. Die Best.Friend-App wurde daher so weiterentwickelt, dass Bestellungen einfacher und präziser erfasst werden. Denn je genauer bestellt wird, desto besser lassen sich Mengen im Betrieb steuern.

Mehrsprachigkeit als Vorteil
Die KI-gestützte Navigation im B2B-Bestellsystem erkennt etwa Schreibfehler und schlägt passende Artikel vor. „Die KI-Vorschläge basieren dabei immer auf der individuellen Logik unserer Kundinnen und Kunden“, erläutert Krug. Das spart Zeit und reduziert Fehler – ein klarer Vorteil für Hotellerie- und Gastronomiebetriebe, die im Tagesgeschäft auf funktionierende Abläufe angewiesen sind.

Besonders relevant ist dabei die Sprachfunktion: Mit Best.Friend-Voice können die Mitarbeitenden in sechs Sprachen per Sprachsteuerung in Echtzeit bestellen. In Tourismusregionen mit international zusammengesetzten Teams hilft das, Missverständnisse zu vermeiden und Bestellungen einfacher abzuwickeln.

Technik im Hintergrund
Die Technologien werden laufend weiterentwickelt. Eurogast setzt dabei auf die eigene IT in Zams und auf redundante Rechenzentren in Österreich und Europa. MPREIS arbeitet mit einem lokalen Sprachmodell, das auch ohne Internetverbindung funktioniert und ausschließlich auf kontrollierte interne Datenquellen zugreift.

(Bild: Eurogast)
Zitat Icon

„Uns ist wichtig, unsere Kunden direkt dort anzusprechen, wo sie unsere Produkte brauchen.“

Peter Krug, Eurogast-Geschäftsführer

Somit zeigt sich: Künstliche Intelligenz ist im Tiroler Lebensmittelhandel kein Selbstzweck. Sie unterstützt dort, wo Qualität im Alltag abgesichert wird – durch bessere Abläufe, präzisere Bestellungen und ein genaueres Zusammenspiel entlang der täglichen Warenprozesse.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
29.03.2026 00:01
Loading

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
124.380 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Oberösterreich
20-Jährige starb bei Frontalkollision in Tunnel
87.638 mal gelesen
Das Auto der Schülerin wurde völlig zerstört.
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
74.051 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1345 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
957 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
894 mal kommentiert
Mehr Specials
Erklärung aus Moskau
Russe in NÖ soll „ohne Folter“ verhört werden
Keine Freunde mehr
Zwei Frauerl stritten wegen Hundebiss vor Gericht
Krone Plus Logo
Tabuthema Missbrauch
„Onki“ als Kinderschänder: „Ist nicht so schlimm!“
„Kinder in Sandkiste“
Verurteilt: Wiener DJ wütete auf Social Media
Krone Plus Logo
Recht Einfach
Wer in Österreich nicht hilft, dem droht Prozess
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf