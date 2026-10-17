Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Möglichkeiten

1000 Eingriffe: Krankenhaus zieht positive Bilanz

Tirol
17.10.2026 19:00
In der Angiographie-Einheit am Krankenhaus in St. Johann steigt die Zahl der Patienten stetig.
In der Angiographie-Einheit am Krankenhaus in St. Johann steigt die Zahl der Patienten stetig.(Bild: BKH St. Johann)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Eine Angiographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung von Blutgefäßen. Damit werden auch minimalinvasive Eingriffe möglich. Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol ist das seit zwei Jahren der Fall. Die bisherigen Erfahrungen sind vielversprechend. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Herbst 2024 ist im Bezirkskrankenhaus St. Johann eine Angiographie- Einheit mit Roboterarm in Betrieb. Mit ihr können nicht nur Blutgefäße nach Beigabe von Kontrastmittel präzise dargestellt werden, sondern über unterschiedliche Katheter sind auch minimalinvasive Behandlungen möglich.

Zitat Icon

Wir können heute schonender behandeln und Eingriffe anbieten, die früher so am Standort nicht möglich waren.

Primar Christof Kranewitter

Bild: BKH St. Johann/Egger

Kürzlich wurde der 1000. Eingriff durchgeführt, meldet das Krankenhaus. „Die Anlage ist an drei Tagen pro Woche im Vollbetrieb und wird für eine ganze Reihe unterschiedlicher Eingriffe genutzt. Davon profitieren vor allem die Patientinnen und Patienten aus unserer Region“, erläutert der Leiter der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Primar Christof Kranewitter.

Das Fachteam um Primar Christof Kranewitter (Mi.).
Das Fachteam um Primar Christof Kranewitter (Mi.).(Bild: BKH St. Johann)

Möglichkeit, Gefäße zu erweitern
Ein Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Gefäßerkrankungen. Verengte oder verschlossene Gefäße, etwa an Beinen und Becken, können über einen Katheter erweitert und bei Bedarf mit einem Stent versorgt werden. Aber auch bei Aneurysmen, arteriellen Embolien und Gefäßverletzungen kommt das Verfahren zum Einsatz. „Durch die enge und gute Zusammenarbeit mit der Gefäßchirurgie können wir viele Erkrankungen direkt am Standort St. Johann abklären und behandeln“, freut sich Kranewitter.

Lesen Sie auch:
Der Innsbrucker Klinik-Direktor Stefan Schneeberger rechnet vor, wie viele Organe verloren sind, ...
Krone Plus Logo
Mediziner zeigen auf:
„Genug Organe da, aber zu viele werden verworfen“
15.10.2026

Rund 350 Behandlungen werden mittlerweile im Jahr durchgeführt. Kranewitter spricht von einer sehr guten Auslastung. Die Angiographie habe sich innerhalb kurzer Zeit als wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung im Bezirk Kitzbühel etabliert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.10.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.685 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.535 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
84.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
726 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
636 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf