1000 Eingriffe: Krankenhaus zieht positive Bilanz

Möglichkeit, Gefäße zu erweitern

Ein Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Gefäßerkrankungen. Verengte oder verschlossene Gefäße, etwa an Beinen und Becken, können über einen Katheter erweitert und bei Bedarf mit einem Stent versorgt werden. Aber auch bei Aneurysmen, arteriellen Embolien und Gefäßverletzungen kommt das Verfahren zum Einsatz. „Durch die enge und gute Zusammenarbeit mit der Gefäßchirurgie können wir viele Erkrankungen direkt am Standort St. Johann abklären und behandeln“, freut sich Kranewitter.