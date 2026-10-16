Graz: Beim Zug zum Flug herrscht Luft nach oben

Eines vorab: Bei der bekannt kritischen Interessensvertretung sieht man das Glas nach Bekanntgabe des neuen ÖBB-Fahrplans ab 13. Dezember zumindest halb voll. Die neuen Verbindungen über die Koralm-Strecke, die nach langer Diskussion endlich den Flughafen Graz anfahren, seien trotz peripherer Uhrzeiten „ein guter Anfang“, sagt Generalsekretär Marcus Pirker. Dass es nicht die eigentliche Koralmbahn ist, die am Flughafen haltmacht, sondern Interregio-Verbindungen, die in Werndorf auf die historische Südbahnstrecke umschwenken, spielt dabei in der Praxis keine Rolle.