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Win a family trip back to the wild ’80s
Schallaburg invites you on a colorful journey back in time to a decade full of new beginnings, pop culture, and memories. The “Krone” is giving away 20 family tickets to the exhibition “The ’80s—Borders Were a Thing of the Past.”
Through November 15, Schallaburg is all about the ’80s. The exhibition takes visitors on a journey through a decade that was loud, colorful, and formative: pop culture, politics, technology, fashion, everyday life, and personal memories all come together here. Original objects and memorabilia make the show a trip back to a time marked by new beginnings, change, and spine-tingling moments.
The exhibition is an ideal destination for families during fall break: Parents can reminisce, while children discover a world that now seems almost historical—from cassette tapes and cult objects to the big questions of an entire generation.
Enter toWin
The “Krone” is giving away 20 family tickets to the ’80s exhibition at Schallaburg. If you’re in the mood for an exciting, entertaining, and intergenerational journey through time, don’t miss this opportunity. Simply fill out the form below by the entry deadline of October 23 at 9:00 a.m., and you’ll be entered into the drawing.
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