Verstappen vs. Rossi: Das Duell der PS-Giganten

Beim GT-Ausflug trifft Formel-1-Superstar Max Verstappen in Portugal auf MotoGP-Legende Valentino Rossi. Dabei mischt auch die heimische Motorsport-Elite mit: Von Meister Lucas Auer bis „Fahrlehrer“ Philipp Eng.
Mit zwei Siegen hat sich Max Verstappen zuletzt an der Spitze der Formel 1 zurückgemeldet. Am einzigen rennfreien Wochenende im Oktober schwingt sich der Superstar wieder in seinen Mercedes-AMG GT3 Evo und macht die Strecke in Portimao beim Finale der „GT World Challenge“ unsicher. „Ich habe ja am Nürburgring hautnah mitbekommen, was dank Max dort los war: Staugefahr im Fahrerlager“, scherzt Philipp Eng, der in einem BMW M4 ebenfalls am Rennen teilnimmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.