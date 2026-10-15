Verstappen vs. Rossi: Das Duell der PS-Giganten

Mit zwei Siegen hat sich Max Verstappen zuletzt an der Spitze der Formel 1 zurückgemeldet. Am einzigen rennfreien Wochenende im Oktober schwingt sich der Superstar wieder in seinen Mercedes-AMG GT3 Evo und macht die Strecke in Portimao beim Finale der „GT World Challenge“ unsicher. „Ich habe ja am Nürburgring hautnah mitbekommen, was dank Max dort los war: Staugefahr im Fahrerlager“, scherzt Philipp Eng, der in einem BMW M4 ebenfalls am Rennen teilnimmt.