Justiz brennt: Noch mehr Probleme im Familienrecht

Seit Montag läuft an Österreichs Gerichten eine Aktionswoche, um auf den massiven Personalengpass hinzuweisen. Dieser hat Auswirkungen, die vor allem Familien zu spüren bekommen werden – denn überlastete Richter entscheiden über Kontaktrechte erst, wenn es zu spät ist: Weihnachten 2026 ist 2027 dran...