Fink: „Deine Zeit läuft hier schneller ab“

Jähzornige Bosse, enorme Erwartungshaltungen und hitzköpfige Fans – die türkische Süper Lig ist ein hartes Pflaster für Fußballtrainer. Das bekam jetzt auch Thorsten Fink zu spüren – nach nur acht Monaten ist für den Ex-Austria-Coach bei Samsunspor Schicht im Schacht. „Hier läuft deine Zeit duetlich schneller ab als überall sonst“, erzählt der Deutsche. „Verlierst du, bist du der Bösewicht. Dafür bist du bei einem Sieg dann ein Volksheld.“