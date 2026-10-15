Fink: „Deine Zeit läuft hier schneller ab“

Ex-Austria-Coach Thorsten Fink wurde beim türkischen Klub Samsunspor nach einer Pleiten-Serie entlassen. Mit der „Krone“ sprach der Deutsche über das historische Europacup-Abschneiden, türkische Instagram-Fanseiten und eine mögliche Rückkehr zur Austria ...
Jähzornige Bosse, enorme Erwartungshaltungen und hitzköpfige Fans – die türkische Süper Lig ist ein hartes Pflaster für Fußballtrainer. Das bekam jetzt auch Thorsten Fink zu spüren – nach nur acht Monaten ist für den Ex-Austria-Coach bei Samsunspor Schicht im Schacht. „Hier läuft deine Zeit duetlich schneller ab als überall sonst“, erzählt der Deutsche. „Verlierst du, bist du der Bösewicht. Dafür bist du bei einem Sieg dann ein Volksheld.“
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