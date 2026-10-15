„Der Ertrag aus den Quellen sinkt bis 70 Prozent“

Zuerst Oberzeiring im Bezirk Murtal, jetzt Schöder in Murau. Beide Orte sind derzeit von verschmutztem Trinkwasser betroffen. Allerdings ist man in Schöder einer Lösung nahe. „Wir hoffen, dass wir noch vor den Herbstferien Entwarnung geben können“, sagt Bürgermeister Klaus Kollau. Bereits am 21. September wurden bei einer Routineuntersuchung Verunreinigungen im Wasser erkannt, danach sofort Maßnahmen eingeleitet und die Bevölkerung informiert.