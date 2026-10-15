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Die „Krone“ bringt Sie zu den Tennis-Superstars

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15.10.2026 18:39
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(Bild: krone kreativ)
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Von Sponsoring

Der 1. November wird für die Tennis-Fans hierzulande der verspätete Nationalfeiertag – schließlich steigt da in der Wiener Stadthalle das große Finale der Erste Bank Open, in dem Spitzen-Tennis garantiert ist. Zusammen mit der „Krone“ haben Sie die Chance, live vor Ort dabei zu sein. Für „Krone“ Abonnenten (Print & Digital) gibt es zudem noch ein ganz besonderes Zuckerl zu gewinnen!

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Trotz der Verletzung von Titelverteidiger Jannik Sinner kommen sechs Spieler aus den Top zehn der Weltrangliste nach Wien. Angeführt wird das Feld vom Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz, welcher sich kurzfristig für das Turnier in Wien gemeldet hat, gefolgt vom deutschen Publikumsliebling Alexander Zverev. Dieser hat heuer bei den French Open und den US Open seine ersten Major-Titel gefeiert und in Wien könnte er seiner märchenhaften Saison die Krone aufsetzen und erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt werden. Neben den beiden Top-Stars kommen noch Daniil Medwedew (6.), Flavio Cobolli (7.) und Frances Tiafoe (8.) sowie Alex de Minaur (10). 

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Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ machts möglich und schickt Sie zum großen Finale der Erste Bank Open am 1. November in der Wr. Stadthalle! Wir verlosen 50x2 Tickets für das große Finale! Damit aber noch nicht genug! Unter allen „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) verlosen wir auch noch ein exklusives Reisepaket für zwei Personen inklusive Flug, Unterkunft und Tickets nach Turin zu den ATP Finals vom 19. auf den 20. November. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung dieser einzigartigen Preise teil. 

Mitmachen und gewinnen
Erleben Sie die Tennis-Elite hautnah
Exklusiv für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • 1x Reisepaket für zwei Personen zu den ATP Finals in Turin vom 19. auf den 20. November inklusive
    • Flug,
    • Unterkunft &
    • Tickets für die Day & Nightsession am Donnerstag, 19. November
Für alle "Krone"-Leser
  • 50x2 Tickets für das Finale der Erste Bank Open am 1. November in der Wr. Stadthalle
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