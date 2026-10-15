Die „Krone“ bringt Sie zu den Tennis-Superstars

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ machts möglich und schickt Sie zum großen Finale der Erste Bank Open am 1. November in der Wr. Stadthalle! Wir verlosen 50x2 Tickets für das große Finale! Damit aber noch nicht genug! Unter allen „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) verlosen wir auch noch ein exklusives Reisepaket für zwei Personen inklusive Flug, Unterkunft und Tickets nach Turin zu den ATP Finals vom 19. auf den 20. November. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung dieser einzigartigen Preise teil.