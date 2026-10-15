„Damals hab ich ein bisschen zu träumen begonnen“

Warum Handball-Nationalteamspielerin Johanna Reichert zu Beginn in Rumänien etwas nervös war. Wieso sie in ihrer Premierensaison die EHF Champions League förmlich zerschießt, welche Auszeichnung sie bereits erhielt. Plus: wann man unser Nationalteam vor der EM das letzte Mal in Österreich live sehen kann.