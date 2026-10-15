Kitz nicht gastfreundlich? „Ich war zu emotional“

Vorschläge für Stadt und Platz für junge Unternehmer

Zugutegehalten wird Gebhardt, dass er ein engagiertes Maßnahmenbündel präsentierte und sich generell einbringe. Etwa, indem er die Initiative START.N für junge Unternehmen schuf. Ob aber seine Immo-Aktivitäten mit dem Stadtmarketing-Posten (auch wenn er nur ehrenamtlich ist) kompatibel sind? „Die Immobilienangelegenheiten sind privat“, sagt er dazu knapp. Die Stadtgemeinde blieb zu diesem Aspekt eine Antwort schuldig, betont aber, dass das Marketing ein Verein und kein direktes Anhängsel der Stadt sei.