Trio nimmt Imbisslokal in Innsbruck ins Visier

Mit dem Herbst starten auch wieder Einbrecher in ihre „Hochsaison“. Das mussten auch die Besitzer Imbisslokals in Innsbruck feststellen. In der Nacht auf Donnerstag wurde ihr Betrieb zum Ziel einer Einbrecherbande, die aus drei Köpfen bestand.
Zugeschlagen hat das Trio im Schutze der Dunkelheit gegen 2 Uhr. Ins Visier nahmen die noch unbekannten Täter ein Imbisslokal in Innsbruck-Mühlau. „Durch gewaltsames Aufbrechen der Schibetüre verschafften sie sich Zutritt zu dem Lokal“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Aus der Kasse des Imbisslokals stahl das Trio etwas mehr als 1000 Euro. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Ganoven folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.