Vergewaltigung vor Bar? Ire monatelang in U-Haft

Laut Anklage soll der junge Mann die 25-jährige Frau dort gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Er soll ihr die Hose und Unterwäsche heruntergezogen haben. Die Frau soll ihm auf Deutsch und Englisch zu verstehen gegeben haben, dass sie das nicht wolle, und versucht haben, sich gegen ihn zu wehren.