„Gratis Hausbesuche“: ÖGK warnt vor Betrugsmasche

„Gratis Lichttherapie“

Neben gefälschten Nachrichten komme es laut ÖGK auch wieder vermehrt zu verdächtigen Anrufen. Dabei bietet eine meist weibliche Person, die sich auf die Gesundheitskasse beruft, im Rahmen eines Hausbesuchs das Ausprobieren einer kostenlosen Lichttherapie an.