Mehrere Pkw geplündert: Polizei fasste 17-Jährigen

Auf freiem Fuß angezeigt

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 17-jährigen Ägypter handelte. Die Beamten fanden bei ihm Diebesgut, das den vorangegangenen Taten zugeordnet werden konnte. Der Jugendliche zeigte sich zu den Diebstählen geständig. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, den Jugendlichen auf freiem Fuß anzuzeigen.