Mehrere Pkw geplündert: Polizei fasste 17-Jährigen

Bargeld, Zigaretten und Wertgegenstände: In der Nacht auf Montag wurden in Haiming in Tirol mehrere unversperrte Autos zum Ziel eines Diebes. Noch am selben Tag konnte die Polizei einen Verdächtigen anhalten. Der 17-Jährige hatte Diebesgut bei sich und zeigte sich geständig.
Eine nächtliche Diebstahlserie beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Oberland. Ein vorerst unbekannter Täter schlug am Montag zwischen etwa 3 und 6 Uhr früh im Gemeindegebiet von Haiming zu. Sein Ziel waren abgestellte und unversperrte Autos. Aus den Fahrzeugen verschwanden geringe Mengen Bargeld, Zigaretten, Dokumente und weitere Wertsachen.
Beeinträchtigter Mann gestoppt
Am Nachmittag führte ein Hinweis die Polizei schließlich auf die Spur eines Verdächtigen. „Gegen 16.30 Uhr wurde im Bereich der Ötztalerstraße eine offensichtlich beeinträchtigte Person gemeldet“, heißt es seitens der Polizei. Eine Streife hielt den Mann daraufhin an.
Auf freiem Fuß angezeigt
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 17-jährigen Ägypter handelte. Die Beamten fanden bei ihm Diebesgut, das den vorangegangenen Taten zugeordnet werden konnte. Der Jugendliche zeigte sich zu den Diebstählen geständig. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, den Jugendlichen auf freiem Fuß anzuzeigen.
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