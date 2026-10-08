Erleben Sie den Kinderfilm „Monster Mia“ im Kino

Monsterstarker Kinospaß für die ganze Familie: Mit „Monster Mia“ startet am 15. Oktober ein neues österreichisches Animationsabenteuer auf der großen Leinwand. Die „Krone“ verlost fünf Fanpakete rund um den Film mit Kinotickets und tollen Extras für kleine Monsterfans!
Willkommen in Lilienthal – einer Stadt, in der alles sauber, ordentlich und beinahe schon ein bisschen zu perfekt ist. Für die zwölfjährige Mia könnte es kaum langweiliger sein. Doch das ändert sich schlagartig, als sie an die geheimnisvolle Finsterwald-Schule geschickt wird. Denn dort drücken keine gewöhnlichen Kinder die Schulbank, sondern echte Monster.
Damit Mia dort nicht auffliegt, muss sie ihre neuen Mitschüler davon überzeugen, selbst ein Monster zu sein. Schon bald merkt sie jedoch, dass sie mit den vermeintlich schaurigen Gestalten mehr gemeinsam hat als gedacht. Gemeinsam stellen sie sich schließlich dem finsteren Schulleiter Van Vlad entgegen und versuchen, den Streit zwischen Menschen und Monstern zu beenden.
Österreichische Stimmen für die Monsterwelt
Auch hinter dem Mikrofon kann sich „Monster Mia“ sehen beziehungsweise hören lassen: Lilian Jane Gartner spricht Mia, Michael Ostrowski übernimmt die Rolle von Van Vlad, Verena Altenberger ist als Oskar zu hören. Mit dabei sind außerdem unter anderem Philipp Hansa, Silvia Schneider, Fanny Stapf, Susi Stach und Armin Assinger.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 15. Oktober folgende schaurig schrecklichen Filmpakete passend zu „Monster Mia“:
Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15.Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.