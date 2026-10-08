Erleben Sie den Kinderfilm „Monster Mia“ im Kino

Damit Mia dort nicht auffliegt, muss sie ihre neuen Mitschüler davon überzeugen, selbst ein Monster zu sein. Schon bald merkt sie jedoch, dass sie mit den vermeintlich schaurigen Gestalten mehr gemeinsam hat als gedacht. Gemeinsam stellen sie sich schließlich dem finsteren Schulleiter Van Vlad entgegen und versuchen, den Streit zwischen Menschen und Monstern zu beenden.