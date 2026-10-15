The Find: Best Secret eröffnet Store in Seiersberg

Mit einem neuen Konzept startet Best Secret nun in der Shopping City Seiersberg durch. Erstmals wird das exklusive Shoppingerlebnis allen zugänglich. In Seiersberg erwartet man sich dadurch mehr Kunden. Außerdem: Die renovierte Auer-Filiale am Grazer Hauptplatz wurde wieder eröffnet.
„Ja, wir haben schon gespannt auf die Eröffnung gewartet“, bestätigt eine der ersten Kundinnen des neuen Stores „The Find by Best Secret“ in der Shopping City Seiersberg. Nachdem sich die Türen des exklusiven Luxusmode-Anbieters am Donnerstag zum ersten Mal geöffnet hatten, dauerte es nur einen kurzen Moment, bis sich die Gänge zwischen den Kleiderständern füllten. Frauen, Männer und Kinder drängten sich an Schuhen, Mänteln, Taschen und Pullovern vorbei, bevor sie zufrieden und mit prall gefüllten Einkaufssackerln das Geschäft wieder verließen.
Das Konzept des Ladens ist dabei ganz neu: Die Meisten kennen Best Secret als exklusive Online-Shoppingwelt, in der ausschließlich Mitglieder auf Einladung Premium- und Luxusmode zu attraktiven Preisen kaufen können. Der europaweit erste offene Store in Seiersberg bricht nun aber mit diesem Modell: „Sonst sind wir eine geschlossene Community, aber hier darf jeder rein, die Türen stehen offen. Egal, ob Mitglied oder nicht, hier gibt es für alle hochwertige Marken zu stark reduzierten Preisen“, schwärmt Regine Meyer zu Starten, Geschäftsführerin von Best Secret Österreich.
Erweitertes Einzugsgebiet für Shopping City
Begeistert vom neuen Store zeigen sich auch Anton Cech, Geschäftsführer der Shopping City Seiersberg, und Heidelinde Zinser, Centermanagerin. „Durch den neuen, europaweit einzigartigen Best Secret Store wird sich unser Einzugsgebiet erweitern. Wir werden dadurch auch für Kärntner und Slowenen attraktiver“, ist Cech überzeugt.
Neues gibt es aber nicht nur in der Shopping City in Seiersberg, auch in der Grazer Innenstadt tut sich was. So hat gestern auch die renovierte Martin Auer-Filiale am Hauptplatz wieder eröffnet. Mit einer neun Meter langen Vitrine und in Terracotta-Tönen gehalten wurde sie zu einem echten Hingucker. Nur ein paar Meter weiter soll diesen Herbst noch die dänische Kette Søstrene Grene in der Herrengasse eröffnen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.
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