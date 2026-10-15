The Find: Best Secret eröffnet Store in Seiersberg

Das Konzept des Ladens ist dabei ganz neu: Die Meisten kennen Best Secret als exklusive Online-Shoppingwelt, in der ausschließlich Mitglieder auf Einladung Premium- und Luxusmode zu attraktiven Preisen kaufen können. Der europaweit erste offene Store in Seiersberg bricht nun aber mit diesem Modell: „Sonst sind wir eine geschlossene Community, aber hier darf jeder rein, die Türen stehen offen. Egal, ob Mitglied oder nicht, hier gibt es für alle hochwertige Marken zu stark reduzierten Preisen“, schwärmt Regine Meyer zu Starten, Geschäftsführerin von Best Secret Österreich.