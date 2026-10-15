Deutsche stürzt bei Wasserfall 15 Meter in Bach ab

Dramatischer Unfall im Tiroler Unterland: Eine deutsche Wanderin (46) stürzte bei St. Johann (Bezirk Kitzbühel) im Bereich eines Wasserfalls über den Abhang und kam im Bachbett zu liegen. Die Verletzte musste mittels Hubschraubertau geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.
Der folgenschwere Unfall hatte sich bereits am Dienstag ereignet. Die 46-jährige Deutsche stürzte beim Abstieg im Bereich des Eifersbacher Wasserfalls von einem Wanderweg rund 15 Meter über einen Abhang und blieb im Bachbett liegen, berichtete die Polizei.
Unfallzeugen schlugen Alarm
Zeugen setzten die Rettungskette in Gang, stiegen zur Frau ab und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.
Mit Hubschrauber ins Spital
Nach der Erstversorgung wurde die verunglückte Deutsche von einem Rettungshubschrauber mittels Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen.
Anschließend wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.
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