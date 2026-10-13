75-Jähriger stürzte mit Motorkarren 100 Meter ab

Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich am Dienstag auf einem Feld in Fließ (Tirol) der Motorkarren eines Einheimischen (75) rückwärts in Bewegung. Das Gefährt stürzte in der Folge 100 Meter über steiles Gelände ab. Der Mann wurde verletzt geborgen.
Am Dienstag gegen 12.15 Uhr setzte sich der Motorkarren eines 75-jährigen Österreichers im Gemeindegebiet von Fließ rückwärts in Bewegung und stürzte in Folge rund 100 Meter über steiles Gelände ab. Der Motorkarren kam dann in einem kleinen Waldstück zum Stillstand.
Zeuge rettete Mann aus dem Wrack
Der 75-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, er konnte durch einen Zeugen aus dem Motorkarren geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht. Die Bergung des Motorkarrens folgt durch die FFW Fließ.
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