75-Jähriger stürzte mit Motorkarren 100 Meter ab

Zeuge rettete Mann aus dem Wrack

Der 75-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, er konnte durch einen Zeugen aus dem Motorkarren geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht. Die Bergung des Motorkarrens folgt durch die FFW Fließ.