Keating nimmt sich längere Auszeit in Australien

Der Sänger („Life Is A Rollercoaster“) ist seit dem Jahr 2000 als Solokünstler unterwegs und hat weltweit mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Bereits in der Vergangenheit war er in Australien aktiv, unter anderem als Jury-Mitglied in der Castingshow The X Factor und als Coach bei The Voice Australia. Nach australischen Medienberichten ist er im Gespräch, 2025 zu der beliebten Talentshow zurückzukehren.