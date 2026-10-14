Vanessa Mai packt über pikantes Fan-Angebot aus

Einzelheiten zu diesem Erlebnis wollte die Moderatorin jedoch nicht verraten. Stattdessen erinnerte sie sich an eine andere Situation an Bord eines Flugzeugs: In der Business-Class habe sie es sich gemeinsam mit einem Mann auf einem Sitz bequem gemacht. Die beiden kuschelten miteinander, bis das Bordpersonal sie offenbar darauf aufmerksam machte, dass ihr Verhalten nicht erwünscht sei.