Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor leeren Rängen

Eisbullen verlieren bei Abschied aus Königsklasse

Eishockey
13.10.2026 21:18
Jayden Lee und die Eisbullen taten sich gegen die Schweden schwer.
Jayden Lee und die Eisbullen taten sich gegen die Schweden schwer.(Bild: Heiko Mandl – EC Red Bull Salz)
Porträt von Christoph Kolland
Porträt von Mathias Funk
Von Christoph Kolland und Mathias Funk

Die Eisbullen verloren zum Abschied aus der Champions Hockey League bei Skelleftea mit 2:4. Zwar brachte Robertson die Salzburger im ersten Drittel in Führung, danach ging aber nichts mehr. Huber sorgte kurz vor Schluss noch für Ergebniskosmetik. Neuzugang Ty Rattie könnte am Freitag neuen Schwung in die Truppe von Trainer Alan Letang bringen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Pflichtspiel mit Testspielcharakter hatten die Eisbullen zum Abschluss in dieser Champions Hockey-League-Saison. Dementsprechend gering war das Interesse in der Eisarena von Gegner Skelleftea: Nur 1300 Zuseher besuchten die rund 6000 Plätze fassende Halle und sahen den 4:2-Sieg der Schweden. Die Salzburger, die schon fix ausgeschieden waren, waren zwar um einen guten Abschied bemüht, verloren aber zum fünften Mal im sechsten Spiel in der Königsklasse.

Robertson brachte die Eisbullen nach 13 Minuten per Weitschuss in Führung, in der 26. Minute glich Nilsen aus. Danach fraßen die Salzburger – ohne die Raffl-Brüder Michael und Thomas sowie Peter Schneider – in Unterzahl das 1:2 durch Vuollet (29.) und später das 1:3 (34.) von Davidsson. Die Eisbullen waren defensiv nur Passagier. Vuollet traf zum 4:1 (45.), Huber (55.) sorgte mit dem 2:4 für Ergebniskosmetik.

Lesen Sie auch:
Doppel-Torschütze Raphael Herburger (li.) jubelt mit Kapitän Thomas Hundertpfund.
Sport Tv Logo
So geht‘s Ass Petersen
5:3! Giftiger KAC knackt die Salzburger erneut
11.10.2026
Festnahmen in Italien:
„Solche Leute wollen wir beim Eishockey nicht!“
13.10.2026
Sport Tv Logo
Zockt mit NHL-Hoffnung
Schweiz? Ein VSV-Stürmer liebäugelt mit Engagement
13.10.2026

Freitag geht es in der Liga daheim (19.15) gegen die Black Wings Linz weiter. Dort könnte Neuzugang Ty Rattie, der Dienstag in Salzburg ankam, sein Debüt feiern.

Zeller Eisbären mit sechstem Sieg in Folge
In der Alps Hockey League verloren auch die Red Bull Juniors 0:3 gegen Ritten. Juniors-Verteidiger Felix Baumann meinte: „Das erste Drittel war gut. Wir haben hart gespielt und unser System umgesetzt. Im zweiten Drittel haben wir dann zwei unnötige Tore hergegeben, im Schlussabschnitt sind wir wieder besser zurückgekommen. Vorne müssen wir die Scheiben noch konsequenter zum Tor bringen und unsere Chancen nutzen.“

Dafür feierten die Zeller Eisbären den sechsten Sieg in Folge. Die Pinzgauer gewannen gegen Jesenice am Ende knapp mit 4:3.

Champions Hockey League: Skelleftea – Red Bull Salzburg 4:2 (0:1, 3:0, 1:1). 0:1 (13.) Robertson (PP), 1:1 (26.) Nilsen, 2:1 (29.) Vuollet, 3:1 (34.) Davidsson, 4:1 (45.) Vuollet, 4:2 (55.) Huber. – Bulls: Kickert. – 1. Linie: Robertson, Kalynuk, Wukovits, Nissner, Hochkofler. – 2.: Nienhuis, Hörl, Poisson, Brooks, Huber. – 3.: Galipeau, Lee, Norlin, Baltram, Auer. – 4.: Rebernig, Böhm, Gesson, Krainer. – Skelleftea Kraft Arena, 1300.

Alps Hockey League: Zeller Eisbären – Jesenice 4:3 (3:1, 1:0, 0:2). 1:0 (2.) Tomazevic, 2:0 (3.) Wilfan, 3:0 (15.) Pfeffer, 3:1 (19.) Marn, 4:1 (35.) Tomazevic, 4:2 (42.) Magovac, 4:3 (52.) Sabolic. – KE KELIT Arena, 1932. – Red Bull Juniors – Ritten 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). 0:1 (22.) Markkula, 0:2 (31.) Öhler, 0:3 (46.) Markkula. – Eisarena, 51.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
13.10.2026 21:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Salzburg
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
131.732 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
127.050 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
85.544 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
457 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
314 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Medien
Weißmann-Affäre: „Kronzeugin“ freigestellt
282 mal kommentiert
Der ORF hat jene Mitarbeiterin freigestellt, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle ...
Mehr Eishockey
Sport Tv Logo
Die Ex-Eisbären fehlen
KAC erwartet in Berlin ein lauter Wellblechpalast
Vor leeren Rängen
Eisbullen verlieren bei Abschied aus Königsklasse
Festnahmen in Italien:
„Solche Leute wollen wir beim Eishockey nicht!“
Sport Tv Logo
Zockt mit NHL-Hoffnung
Schweiz? Ein VSV-Stürmer liebäugelt mit Engagement
Sport Tv Logo
KAC-Talent im Aufwind
Waschnig: „Schlechtere Rolle? Nur am Papier!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf