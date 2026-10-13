Eisbullen verlieren bei Abschied aus Königsklasse

Die Eisbullen verloren zum Abschied aus der Champions Hockey League bei Skelleftea mit 2:4. Zwar brachte Robertson die Salzburger im ersten Drittel in Führung, danach ging aber nichts mehr. Huber sorgte kurz vor Schluss noch für Ergebniskosmetik. Neuzugang Ty Rattie könnte am Freitag neuen Schwung in die Truppe von Trainer Alan Letang bringen.
Ein Pflichtspiel mit Testspielcharakter hatten die Eisbullen zum Abschluss in dieser Champions Hockey-League-Saison. Dementsprechend gering war das Interesse in der Eisarena von Gegner Skelleftea: Nur 1300 Zuseher besuchten die rund 6000 Plätze fassende Halle und sahen den 4:2-Sieg der Schweden. Die Salzburger, die schon fix ausgeschieden waren, waren zwar um einen guten Abschied bemüht, verloren aber zum fünften Mal im sechsten Spiel in der Königsklasse.
Robertson brachte die Eisbullen nach 13 Minuten per Weitschuss in Führung, in der 26. Minute glich Nilsen aus. Danach fraßen die Salzburger – ohne die Raffl-Brüder Michael und Thomas sowie Peter Schneider – in Unterzahl das 1:2 durch Vuollet (29.) und später das 1:3 (34.) von Davidsson. Die Eisbullen waren defensiv nur Passagier. Vuollet traf zum 4:1 (45.), Huber (55.) sorgte mit dem 2:4 für Ergebniskosmetik.
Freitag geht es in der Liga daheim (19.15) gegen die Black Wings Linz weiter. Dort könnte Neuzugang Ty Rattie, der Dienstag in Salzburg ankam, sein Debüt feiern.
Zeller Eisbären mit sechstem Sieg in Folge
In der Alps Hockey League verloren auch die Red Bull Juniors 0:3 gegen Ritten. Juniors-Verteidiger Felix Baumann meinte: „Das erste Drittel war gut. Wir haben hart gespielt und unser System umgesetzt. Im zweiten Drittel haben wir dann zwei unnötige Tore hergegeben, im Schlussabschnitt sind wir wieder besser zurückgekommen. Vorne müssen wir die Scheiben noch konsequenter zum Tor bringen und unsere Chancen nutzen.“
Dafür feierten die Zeller Eisbären den sechsten Sieg in Folge. Die Pinzgauer gewannen gegen Jesenice am Ende knapp mit 4:3.
Champions Hockey League: Skelleftea – Red Bull Salzburg 4:2 (0:1, 3:0, 1:1). 0:1 (13.) Robertson (PP), 1:1 (26.) Nilsen, 2:1 (29.) Vuollet, 3:1 (34.) Davidsson, 4:1 (45.) Vuollet, 4:2 (55.) Huber. – Bulls: Kickert. – 1. Linie: Robertson, Kalynuk, Wukovits, Nissner, Hochkofler. – 2.: Nienhuis, Hörl, Poisson, Brooks, Huber. – 3.: Galipeau, Lee, Norlin, Baltram, Auer. – 4.: Rebernig, Böhm, Gesson, Krainer. – Skelleftea Kraft Arena, 1300.
Alps Hockey League: Zeller Eisbären – Jesenice 4:3 (3:1, 1:0, 0:2). 1:0 (2.) Tomazevic, 2:0 (3.) Wilfan, 3:0 (15.) Pfeffer, 3:1 (19.) Marn, 4:1 (35.) Tomazevic, 4:2 (42.) Magovac, 4:3 (52.) Sabolic. – KE KELIT Arena, 1932. – Red Bull Juniors – Ritten 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). 0:1 (22.) Markkula, 0:2 (31.) Öhler, 0:3 (46.) Markkula. – Eisarena, 51.
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