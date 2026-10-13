Eisbullen verlieren bei Abschied aus Königsklasse

Ein Pflichtspiel mit Testspielcharakter hatten die Eisbullen zum Abschluss in dieser Champions Hockey-League-Saison. Dementsprechend gering war das Interesse in der Eisarena von Gegner Skelleftea: Nur 1300 Zuseher besuchten die rund 6000 Plätze fassende Halle und sahen den 4:2-Sieg der Schweden. Die Salzburger, die schon fix ausgeschieden waren, waren zwar um einen guten Abschied bemüht, verloren aber zum fünften Mal im sechsten Spiel in der Königsklasse.