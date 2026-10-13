Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anstieg bei Privaten

Immer mehr Salzburger rutschen in die Pleite

Salzburg
13.10.2026 22:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Um 13 Prozent weniger Firmenpleiten, dafür 13 Prozent mehr Konkurse bei Privaten: 318 Salzburger gingen heuer in Insolvenz, heißt es in der Bilanz des Alpenländischen Kreditorenverbands über die ersten drei Quartale des heurigen Jahres. Die größte Pleite war das „Goldeck“-Hotelprojekt in der Altstadt mit 31 Millionen Euro Minus. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In den ersten neun Monaten des heurigen Jahres wurden in Salzburg 146 Firmeninsolvenzen eröffnet. Das sind um 13,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Schulden der betroffenen Unternehmen stiegen dennoch um knapp 20 Prozent auf 148,6 Millionen Euro. Besonders häufig traf es die Baubranche (29 Pleiten) sowie Gastronomie und Hotellerie (28 Insolvenzen). Insgesamt waren 623 Beschäftigte betroffen. Die größte Firmenpleite nach Schuldenhöhe betraf die „Am Goldeck GmbH“ samt gleichnamigem Hotelprojekt mit 31,62 Millionen Euro Verbindlichkeiten.

Lesen Sie auch:
Das Baugewerbe war am stärksten betroffen.
Gemischte Bilanz
Weniger Firmenpleiten, mehr private Schuldenfälle
08.07.2026
Insolvenzverfahren
Schneiders-Pleite steht kurz vor Abschluss
14.09.2026

Anders sieht es bei den Privatkonkursen aus: Ihre Zahl stieg um 12,37 Prozent auf 318 Fälle. Die Schulden summieren sich auf 40,66 Millionen Euro. Im Schnitt standen die Betroffenen mit rund 127.800 Euro in der Kreide. Das geht aus der aktuellen Insolvenzstatistik des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) hervor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.10.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
131.732 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
127.050 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
85.544 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
457 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
314 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Medien
Weißmann-Affäre: „Kronzeugin“ freigestellt
282 mal kommentiert
Der ORF hat jene Mitarbeiterin freigestellt, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf