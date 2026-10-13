Immer mehr Salzburger rutschen in die Pleite

In den ersten neun Monaten des heurigen Jahres wurden in Salzburg 146 Firmeninsolvenzen eröffnet. Das sind um 13,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Schulden der betroffenen Unternehmen stiegen dennoch um knapp 20 Prozent auf 148,6 Millionen Euro. Besonders häufig traf es die Baubranche (29 Pleiten) sowie Gastronomie und Hotellerie (28 Insolvenzen). Insgesamt waren 623 Beschäftigte betroffen. Die größte Firmenpleite nach Schuldenhöhe betraf die „Am Goldeck GmbH“ samt gleichnamigem Hotelprojekt mit 31,62 Millionen Euro Verbindlichkeiten.