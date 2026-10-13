Westderby: Ein Ferkel und weitere Aufreger

Kurios war auch das Wiedersehen Ende August 2015, fast zehn Jahre nach der violetten Wiedergeburt. Das Duell war als Geisterspiel in Schwanenstadt geplant. Die Anhänger pfiffen aber auf die Ansage ihrer Vereine, das Spiel daheim vor dem Fernseher zu verfolgen. 1500 Austrianer sahen zwar nicht auf das Spielfeld, feuerten ihre Mannschaft aber von einem angrenzenden Waldstück aus an. Diesmal kommen rund 16.000 Menschen zur besten Sendezeit ins längst ausverkaufte Stadion. Da schnalzt auch die 2. Liga mit der Zunge.