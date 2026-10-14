Ein Jahr war genug! Hungrig auf Tore und „Kaiser“

„Ich bin wirklich glücklich über das Tor, habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ein unglaubliches Gefühl und auch ein guter Schritt. Ich bin hungrig auf mehr.“ Klar, für Claudy Mbuyi war sein Tor zum 2:0-Sieg beim LASK eine Riesenerleichterung – exakt 25,13 Sekunden nach der Einwechslung bei seinem dritten Comeback-Einsatz und gut ein Jahr nach seinem letzten Treffer. „Wenn du so lange out bist, denkst du viel nach, ob dein Körper und Kopf bereit sind“, verrät der Franzose im „Krone“-Gespräch.