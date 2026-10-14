Ein Jahr war genug! Hungrig auf Tore und „Kaiser“

Rapid-Stürmer Claudy Mbuyi spricht nach seinem Comeback-Tor beim LASK mit der „Krone“ über den langen Weg zurück. „Es war mental schwierig. Aber jetzt bin ich froh, zurück zu sein.“ Auch sein Trainer Hoff Thorup. „Er hoffte immer, dass ich zu 100 Prozent fit bin, um der Mannschaft helfen zu können.“
„Ich bin wirklich glücklich über das Tor, habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ein unglaubliches Gefühl und auch ein guter Schritt. Ich bin hungrig auf mehr.“ Klar, für Claudy Mbuyi war sein Tor zum 2:0-Sieg beim LASK eine Riesenerleichterung – exakt 25,13 Sekunden nach der Einwechslung bei seinem dritten Comeback-Einsatz und gut ein Jahr nach seinem letzten Treffer. „Wenn du so lange out bist, denkst du viel nach, ob dein Körper und Kopf bereit sind“, verrät der Franzose im „Krone“-Gespräch.
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