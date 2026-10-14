„Es ist Feuer am Dach des Justizsystems“

Die Frage aller Fragen innerhalb der Justiz lautet derzeit: „100 Prozent sind erreicht – was nun?“ Mit Oktober haben die Gerichtsmitarbeiter ihr Jahresarbeitspensum erreicht. Ein Ende ist aber nicht in Sicht. Daher werde in der Freizeit, im Urlaub oder sogar im Krankenstand gearbeitet. Und die Sechs-Tage-Woche damit längst Alltag, berichtet Gerichtspräsidentin Martina Spreitzer-Kropiunik über die Zustände am Landesgericht St. Pölten.