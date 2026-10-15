St. Pölten: Noch Luft nach oben beim Grüner werden

Viele Städte bleiben Antwort schuldig

Österreichweit untersuchte der WWF 14 Städte und Gemeinden. Acht haben keinen Stadtbegrünungsplan in der geprüften Form, fünf bereiten entsprechende Pläne vor. Nur Klagenfurt berücksichtigt alle zentralen Elemente der EU-Empfehlungen, weist aber ebenfalls Mängel auf. Kritik übt der WWF auch an der mangelnden Rückmeldung zahlreicher Kommunen. In Niederösterreich antworteten Amstetten, Baden, Klosterneuburg, Krems an der Donau, Schwechat und Wiener Neustadt nicht auf die Anfrage. Insgesamt blieb die Hälfte der bundesweit 28 angeschriebenen Städte und Gemeinden eine Antwort schuldig.