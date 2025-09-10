Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur in Amstetten

Ukrainer sollen Geld wieder zurückzahlen

Niederösterreich
10.09.2025 09:15
Klimabonus, Heizkostenzuschuss, Kindergeld oder Schulstarthilfe: Sämtliche Einkünfte, die über ...
Klimabonus, Heizkostenzuschuss, Kindergeld oder Schulstarthilfe: Sämtliche Einkünfte, die über die Grundversorgung hinausgehen, sollen ukrainische Flüchtlinge in Amstetten an das Land zurückzahlen.(Bild: Grüne NÖ)

Die Grünen kritiseren am Dienstag mehrere Briefe der BH Amstetten: Darin werden Ukrainer aufgefordert, Geld wieder ans Land zurückzuzahlen. Sämtliche Fälle werden nun geprüft.

0 Kommentare

Um die 500 Ukrainer, die im Bezirk Amstetten wohnen, haben von der dortigen Bezirkshauptmannschaft kürzlich einen Brief erhalten. Darin zu lesen ist die Bankverbindung der BH Amstetten und eine Zahlungsaufforderung. Von den Betroffenen werden alle –  seit 2022 –  erhaltenen Einkünfte wie der Klimabonus, Heizkostenzuschuss oder die Schulstarthilfe wieder zurückverlangt. In den meisten Fällen kommt Summe zusammen, die im dreistelligen Bereich liegt. Als Grund wird von der BH eine Vorgabe der Landesregierung genannt. Alles, was über die Grundversorgung hinausgehe, müsse zurückbezahlt werden.

Grüne: „Das ist Behördenwillkür“
Diese schriftlichen Rückforderungen hätten aber nicht einmal „Bescheid-Charakter“ und seien rechtswidrig, sagt der Grüne NÖ-Landtags-Politiker Dominic Hörlezeder am Donnerstag in einer Pressekonferenz im Landhaus. „Es ist ein Klopapier“. In den Briefen werde nämlich kein gesetzliche Grundlage genannt und „willkürlich“ Sachen aufgelistet. „Menschen, die zum Teil nicht einmal Deutsch sprechen, haben dadurch nicht die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren“, so Hörlezeder.

Am Beispiel des Klimabonus stünde aber fest: im Gesetz wurde festgelegt, dass er auch an Asylwerber ausbezahlt wird, die bereits eine bestimmte Zeit in Österreich einen Wohnsitz hatten. Ihn im Nachhinein zurückzuwollen sei rechtlich nicht möglich. „Hier will man Menschen unter Druck setzen“, sagt der grüne Nationalratsabgeordnete Markus Koza. Die hohen Rückzahlungen könnten Ukrainer in die Obdachlosigkeit treiben, so die Befürchtung der Grünen.

Zitat Icon

Wir leben – zum Glück – in einem Staat, in dem die Politik dem Recht folgen soll, und nicht umgekehrt.

Nationalratsabgeordneter Markus Koza (Grüne)

Das BH-Büro in Amstetten versichert der Krone, dass die Fälle derzeit in der zuständigen Landhaus-Abteilung geprüft werden.Die Grünen vermissen bei der ganzen Thematik bisher eine Erklärung seitens  des zuständigen FPÖ-Landesrates Martin Antauer. Dieser nimmt die Behörde in Schutz, welche sich nur an Gesetze halte. „Kein Euro mehr als notwendig“, soll Antauer zufolge vom Land Ukrainern ausbezahlt werden. „Alles andere wäre unfair und ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die dieses System finanzieren.“

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.701 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
169.898 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
109.659 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2204 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1755 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1625 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf