Ukrainer sollen Geld wieder zurückzahlen

Um die 500 Ukrainer, die im Bezirk Amstetten wohnen, haben von der dortigen Bezirkshauptmannschaft kürzlich einen Brief erhalten. Darin zu lesen ist die Bankverbindung der BH Amstetten und eine Zahlungsaufforderung. Von den Betroffenen werden alle – seit 2022 – erhaltenen Einkünfte wie der Klimabonus, Heizkostenzuschuss oder die Schulstarthilfe wieder zurückverlangt. In den meisten Fällen kommt Summe zusammen, die im dreistelligen Bereich liegt. Als Grund wird von der BH eine Vorgabe der Landesregierung genannt. Alles, was über die Grundversorgung hinausgehe, müsse zurückbezahlt werden.