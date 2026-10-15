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Im Zentrum auf Mission

Rätselhaftes St. Pölten wird zum großen Spielfeld

Niederösterreich
15.10.2026 06:00
Knapp drei Stunden sollten für den Fall eingeplant werden.
Knapp drei Stunden sollten für den Fall eingeplant werden.(Bild: Christian Krückel)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Ein verschwundener Doktorand und ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum: Ein neuer Escape Trail schickt Teams auf eine geheimnisvolle Mission durch die Innenstadt. An sieben Stationen warten analoge und digitale Aufgaben – die Stadtgeschichte spielt dabei mit.

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Ein Doktorand ist spurlos verschwunden, die Stadt wird von einem Riss im Raum-Zeit-Kontinuum bedroht. Die Rettung liegt in den Händen eines Teams mit einem Toolkit und einem Smartphone: So beginnt die Geschichte des neuen Escape Trails „Die Zeit vor Morgen“ in St. Pölten – einer Rätseltour durch die Innenstadt.

Die Teilnehmer folgen den Spuren durch das historische Zentrum. Versteckte Hinweise und Aufgaben an realen Schauplätzen sollen sie Schritt für Schritt zur Lösung führen.

Sieben Stationen auf 2,5 Kilometern
Die rund 2,5 Kilometer lange Route führt an bekannten Plätzen, historischen Gebäuden und besonderen Ecken der Innenstadt vorbei. Reale und erfundene Persönlichkeiten aus St. Pöltens Vergangenheit sind in die Handlung eingebunden.

Gefragt sind genaues Hinschauen, Kombinationsgabe und Zusammenarbeit. Das Tempo bestimmt die Gruppe selbst. Wer bei einem Rätsel feststeckt, kann über die Web-App Hinweise in mehreren Stufen abrufen.

Ein Smartphone genügt für das ganze Team
Startpunkt ist die Tourismusinformation am Rathausplatz. Dort holt die Gruppe das Toolkit mit den benötigten Materialien ab und öffnet die Web-App auf einem Smartphone. Eine Installation oder Registrierung ist nicht erforderlich.

Der Escape Trail richtet sich an Teams aus zwei bis acht Personen, empfohlen wird die Teilnahme ab 15 Jahren. Für das Abenteuer sind etwa zweieinhalb bis drei Stunden einzuplanen. Der Preis beträgt 59 Euro pro Gruppe.

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