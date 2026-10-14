Circusstadt von Roncalli rollte nach Innsbruck

„Zippo“ zieht den Jubiläumszug nach Tirol

An der Spitze des 1100 Meter langen Sonderzugs rollte die Elektrolok „Zippo“. Ihr buntes Konterfei zeigt jene Clownfigur, mit der Bernhard Paul jahrzehntelang selbst in der Manege stand. Die Lok wurde diesen August in Köln getauft – ein Jubiläumsgeschenk von Rail Bavaria. Roncalli bezeichnet sich als letzten Circus Europas, der noch mit dem Zug von Stadt zu Stadt reist. „Wir freuen uns, wieder in Innsbruck zu sein“, sagte Philadelphia der „Krone“. Paul habe schon vor 16 Jahren auch in kleineren Städten spielen wollen. Innsbruck sei für Roncalli ein besonders schöner Standort.