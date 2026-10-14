Regierung streitet um kleinere Politiker-Gehälter

Landes-Vorstoß wird Bundes-Position

Mit etwas Zeitverschiebung hat die Bundespartei das Modell jetzt eineinhalb Monate später übernommen und präzisiert. Die vollen 25 Prozent sollen fließen, wenn die Schuldenquote gemessen am BIP nicht steigt. Erbt eine Regierung ein übermäßiges Defizit, genügt es, den mit Brüssel vereinbarten Sanierungspfad einzuhalten. Der Fiskalrat oder der Budgetdienst des Parlaments soll das kontrollieren, damit sich die Politik „die Regeln nicht selbst zurechtlegen“ kann. Gelten soll das für die Bundesregierung ebenso wie für die Landesregierungen. Ausnahmen gibt es nur für Pandemien oder schwere Wirtschaftskrisen.