Ardo: Gewerkschaft fordert nun besseren Sozialplan

Es droht ein heißer Herbst

Ein heißer Herbst kann es auch im Bereich der Sozialverhandlungen werden. „Wenn Ardo schon Arbeitsplätze vernichten will, dann kann sich der Konzern nicht auch noch bei den betroffenen Beschäftigten aus der Verantwortung stehlen. Das bisherige Angebot ist völlig unzureichend. Wer Menschen nach vielen Jahren Arbeit vor die Tür setzt, muss für einen ordentlichen Sozialplan auch ordentlich Geld in die Hand nehmen“, fordert Binder.