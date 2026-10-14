Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge im Marchfeld

Ardo: Gewerkschaft fordert nun besseren Sozialplan

Niederösterreich
14.10.2026 15:00
Die Gewerkschaft PRO-GE fordert weitere Verhandlungen und mehr Hilfe für die Mitarbeiter, die ...
Die Gewerkschaft PRO-GE fordert weitere Verhandlungen und mehr Hilfe für die Mitarbeiter, die vom Jobverlust bedroht sind.(Bild: AK)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Eiskalt abserviert wurden alle, die an der Weiterführung des Ardo-Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) Interesse gezeigt haben. Nun meldet sich die Gewerkschaft und fordert einen deutlich besseren Sozialplan.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Kritik am belgischen Tiefkühlkonzern Ardo verschärft nun die Produktionsgewerkschaft PRO-GE.  Besonders empörend sei, dass der Konzern seinen Standort in Groß-Enzersdorf schließen will und Unterstützungs- und Übernahme-Angebote ausgeschlagen hat. Rund 190 Beschäftigte sowie etwa 50 Leiharbeitskräfte sind, wie berichtet, direkt betroffen – zusätzlich dazu 500 Bauernfamilien und unzählige Zulieferer.

„Arbeitsplatzvernichtung mit Ansage“
„Wer ein Werk selbst nicht mehr betreiben will, gleichzeitig aber eine mögliche Übernahme blockiert, vernichtet Arbeitsplätze mit Ansage. Das ist verantwortungslos. Hier werden Beschäftigte, bäuerliche Betriebe und eine ganze Region einer Konzernentscheidung geopfert. Für uns drängt sich der Eindruck auf, dass Profitgier wichtiger sind als Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung“, kritisiert PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder.

Lesen Sie auch:
Ardo-Betriebsrat Dietmar Breiner
Dramatischer Appell
Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe
13.10.2026
Werk-Schließung droht
Ardo erteilte Regierung nun die offizielle Absage
11.10.2026

Weitere Gespräche gefordert
„Hier wird funktionierende regionale Lebensmittelproduktion mutwillig aufs Spiel gesetzt. Kurze Wege, heimische Produktion, Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Marchfeld werden gefährdet, damit ein internationaler Konzern seine Produktion anderswo konzentrieren kann“, so Binder, der Ardo erneut auffordert, Gespräche über eine Übernahme und Weiterführung des Standorts zu ermöglichen. Die Auswirkungen der geplanten Sperre zeichnen sich schon jetzt ab: Der Herbstanbau für Tiefkühlspinat wird nicht mehr durchgeführt.

Zitat Icon

Das bisherige Angebot ist völlig unzureichend.

PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder

Es droht ein heißer Herbst
Ein heißer Herbst kann es auch im Bereich der Sozialverhandlungen werden. „Wenn Ardo schon Arbeitsplätze vernichten will, dann kann sich der Konzern nicht auch noch bei den betroffenen Beschäftigten aus der Verantwortung stehlen. Das bisherige Angebot ist völlig unzureichend. Wer Menschen nach vielen Jahren Arbeit vor die Tür setzt, muss für einen ordentlichen Sozialplan auch ordentlich Geld in die Hand nehmen“, fordert Binder.

Wirtschaftsforscher sorgen für Stirnrunzeln
Die Ökonomen des IHS und des WIFO sprechen sich indes gegen Subventionen aus, um die Tiefkühlgemüseproduktion in Österreich zu halten. Ein Rat, den man im Marchfeld mit einem Stirnrunzeln quittiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.10.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
141.753 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
129.920 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
102.291 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew brennt erneut – Verbündete schlagen Alarm
928 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
643 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Innenpolitik
Preise sinken! Wie haben wir uns das verdient?
539 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf