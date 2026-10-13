Salzburgs Berge sind echte Online-Stars

Salzburgs Berge sind echte Stars in den sozailen Medien. Das zeigt eine Auswertung des Reiseveranstalters „Fit Reisen“, für die rund 1,27 Millionen öffentliche Instagram-Beiträge zu 277 österreichischen Gipfeln über 2000 Metern untersucht wurden. Mit 152.561 Posts landet das 3203 Meter hohe Kitzsteinhorn auf Platz zwei, gefolgt vom Hochkönig (2941 Meter) mit 108.096 Beiträgen. Spitzenreiter ist der Großglockner mit 183.854 Posts. Auch der Wildkogel schafft es mit 18.395 Beiträgen auf Rang zehn.