Junge Alkolenkerin überlebt Serie von Überschlägen

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler Unterland: Eine junge Autolenkerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkam, sich mehrmals überschlug und letztlich auf dem Dach liegend auf einem angrenzenden Weg zum Stillstand kam. Die 20-Jährige kam glimpflich davon, ein Alkotest verlief jedoch positiv!
Der dramatische Unfall ereignete sich kurz nach 2 Uhr im Gemeindegebiet von Radfeld im Bezirk Kufstein. Die 20-jährige Einheimische war mit ihrem Auto auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Westen unterwegs, als sie plötzlich die Herrschaft über das Fahrzeug verlor.
Fahrzeug landete auf Wirtschaftsweg
Der Wagen geriet daraufhin zunächst über den rechten und vor dem ÖBB-Notportal „Münsterertunnel“ schließlich über den linken Fahrbahnrand hinaus. „Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, ehe es am angrenzenden Wirtschaftsweg am Dach liegend zum Stillstand kam“, schildern die Ermittler von der Polizei den Unfallhergang.
Notruf über Freisprechanlage abgesetzt
Der 20-Jährigen sei es gelungen, über die Freisprechanlage des Fahrzeugs einen Notruf abzusetzen. Sie konnte daraufhin das Wrack eigenständig verlassen und begab sich zur angrenzenden Bundesstraße, wo sie auf die Einsatzkräfte wartete, so die Exekutive weiter.
Die Freiwillige Feuerwehr Radfeld, ein Notarzt und die Rettung rückten gemeinsam mit der Polizei zum Unfallort aus. Die 20-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Sie kam glimpflich davon und wurde mit leichten Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Alkotest positiv, Auto Totalschaden
Brisant: Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest sei positiv verlaufen. Die Polizei nahm der 20-Jährigen den Probeführerschein vorläufig ab.
Am Pkw entstand Totalschaden. Weil Flüssigkeiten aus dem Unfallfahrzeug austraten, musste die Feuerwehr zudem die Fahrbahn reinigen.
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