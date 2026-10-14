Junge Alkolenkerin überlebt Serie von Überschlägen

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler Unterland: Eine junge Autolenkerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkam, sich mehrmals überschlug und letztlich auf dem Dach liegend auf einem angrenzenden Weg zum Stillstand kam. Die 20-Jährige kam glimpflich davon, ein Alkotest verlief jedoch positiv!