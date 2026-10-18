Ärzte leisten die „Extrameile“ für ihre Patienten

Wie wichtig diese Ausstattung im Alltag ist, verdeutlicht das Team mit den Besucherzahlen: Derzeit verzeichne das Zentrum rund 400 Patientenkontakte täglich, heuer seien es bereits etwa 50.000 gewesen. Fünf Ärzte und 28 weitere Mitarbeiter kümmern sich um die Versorgung.

Die Verantwortlichen verstehen diese Investitionen als „Extrameile“: Das Zentrum soll für Patienten und Beschäftigte gut zugänglich sein – und zugleich ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen.