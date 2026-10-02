Ist neues Ärztezentrum wirklich barrierefrei?

Neue Beklebung an der Eingangstür

Nach dem Hinweis wurde die Türmarkierung dennoch rasch geändert. Eine neue Beklebung soll die Glastür besser sichtbar machen. Die Betreiber stehen nach eigenen Angaben mit dem Beschwerdeführer in engem Austausch. Weitere Empfehlungen, etwa zu Kontrasten oder Beschriftungen, werde man prüfen.