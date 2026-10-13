Großbrand in Zug: Fast 20.000 Fahrgäste betroffen

Ein Brand in einem Schnellzug sorgt derzeit für ein Verkehrschaos in Spanien: Am Montagnachmittag brach in der Bahn auf der Strecke zwischen Madrid und Barcelona ein Feuer aus. Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet an einem Feiertagswochenende, tausende Fahrgäste mussten ihre Reisepläne ändern. Die Auswirkungen des Brandes sind auch am Dienstag noch zu spüren.