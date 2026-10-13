Spanische Bahnstrecke
Großbrand in Zug: Fast 20.000 Fahrgäste betroffen
Ein Brand in einem Schnellzug sorgt derzeit für ein Verkehrschaos in Spanien: Am Montagnachmittag brach in der Bahn auf der Strecke zwischen Madrid und Barcelona ein Feuer aus. Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet an einem Feiertagswochenende, tausende Fahrgäste mussten ihre Reisepläne ändern. Die Auswirkungen des Brandes sind auch am Dienstag noch zu spüren.
Der Brand brach auf Höhe von Zaragoza aus – aus dem hinteren Führerstand des Zuges stieg plötzlich dunkler Rauch auf. In der Bahn befanden sich 283 Fahrgäste, die evakuiert werden mussten.
Nach Brand nur ein Gleis frei
Am Dienstagmorgen gab das spanische Bahnunternehmen Renfe bekannt, Züge können während der Aufräumarbeiten auf einem einzigen Gleis mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h fahren. Züge des ebenfalls auf der Strecke fahrenden Ouigo España sind mit 45 bis 50 Minuten Verspätung angegeben.
Ein Video zeigt, wie schwarzer Rauch aus dem Zug aufsteigt:
Brand brach in Hauptreisezeit aus
Der Brand brach ausgerechnet am Pilar-Wochenende aus, ein verlängertes Wochenende rund um den spanischen Nationalfeiertag am 12. Oktober. Dadurch waren noch mehr Reisende als gewöhnlich auf der Strecke unterwegs.
Fast 20.000 Personen betroffen
Insgesamt wurden die Reisepläne von über 19.500 Personen beeinträchtigt, wie „El País“ berichtet. Fahrgäste verschiedener Bahnunternehmen saßen auf Bahnhöfen fest und konnten am Nachmittag nicht mit dem Zug reisen.
Verkehr „teilweise wiederhergestellt“
Renfe teilte auf Social Media am Dienstag mit, der Bahnverkehr auf der betroffenen Strecke sei „teilweise wiederhergestellt“. Am Montag herrschte laut spanischen Medien „Informationsmangel“ seitens der Bahngesellschaften. Anzeigetafeln auf den Bahnhöfen zeigten lediglich eine Verspätung an und sorgten wohl bei vielen Fahrgästen für Fragezeichen.
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