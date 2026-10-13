In Griechenland droht nächstes heftiges Unwetter

Flugverkehr bisher nicht betroffen

Beeinträchtigt ist auch der Fährverkehr – viele Inseln waren bereits heute von der Außenwelt abgeschnitten, weil die Fähren nicht auslaufen konnten. Auch am Mittwoch werden viele Schiffe in den Häfen vertäut bleiben. Es wird mit Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und Stromausfällen gerechnet. Besonders für Touristen, von denen noch etliche in Hellas unterwegs sind, ist wichtig zu wissen: Der Flugverkehr soll bisher nicht beeinträchtigt sein.