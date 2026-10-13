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Ministerium warnt

In Griechenland droht nächstes heftiges Unwetter

Ausland
13.10.2026 21:25
Erst Anfang Oktober wüteten heftige Regenfälle und Gewitter auf der griechischen Insel Kreta.
Erst Anfang Oktober wüteten heftige Regenfälle und Gewitter auf der griechischen Insel Kreta.(Bild: „Krone“-Leserreporter)
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Von krone.at

Kurze Zeit nach den heftigen Unwettern in Teilen Griechenlands braut sich jetzt womöglich schon der nächste Sturm über dem Land zusammen. Am Dienstag schickte das Ministerium eine Warnung aus, Schulen blieben geschlossen.

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Für manche Regionen versendete das Bürgerschutzministerium bereits Alarm-SMS, darunter für die Inseln Euböa, Skiathos, Skopelos, Kreta, Samos und die Halbinsel Peloponnes. Es drohen stürmische Winde, Starkregen und örtlich Hagel. In den betroffenen Regionen sollen am Mittwoch vielerorts die Schulen geschlossen bleiben, berichtete die Zeitung „Kathimerini“.

Flugverkehr bisher nicht betroffen
Beeinträchtigt ist auch der Fährverkehr – viele Inseln waren bereits heute von der Außenwelt abgeschnitten, weil die Fähren nicht auslaufen konnten. Auch am Mittwoch werden viele Schiffe in den Häfen vertäut bleiben. Es wird mit Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und Stromausfällen gerechnet. Besonders für Touristen, von denen noch etliche in Hellas unterwegs sind, ist wichtig zu wissen: Der Flugverkehr soll bisher nicht beeinträchtigt sein.

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Erst vor Kurzem wütete heftiges Unwetter
Erst Anfang Oktober wüteten heftige Regenfälle und Gewitter auf der beliebten griechischen Urlaubsinsel Kreta – die „Krone“ berichtete. Dabei überfluteten Regenmassen mehrere Straßen und rissen sogar Autos mit sich.

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