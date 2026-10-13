Unfall mit Pkw: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Dienstagnachmittag kam es in Judenburg (Steiermark) auf der L534 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 68-jährige Motorradlenker erlitt dabei tödliche Verletzungen.
Gegen 16.00 Uhr war ein 87-Jähriger aus dem Bezirk Murtal mit seinem Pkw von Judenburg kommend in Richtung Ritzersdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 68-jähriger Motorradlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, in die entgegengesetzte Richtung.
Auf Gegenfahrbahn geraten
Auf Höhe des Straßenkilometers 3,4 geriet der Motorradlenker aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 68-Jährige mehrere Meter weggeschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.
Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen waren Rettungskräfte und Notarzt bereits mit der Versorgung des bewusstlosen Motorradlenkers beschäftigt. Trotz aller medizinischen Bemühungen konnte der Notarzt des Rettungshubschraubers C17 nur noch dessen Tod feststellen.
Kein Alkohol im Spiel
Ein beim 87-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die L534 rund drei Stunden gesperrt. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.
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