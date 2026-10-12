Auto fing mitten im Frühverkehr plötzlich Feuer

Schrecksekunde am Montag im Grazer Frühverkehr: Mitten am Bahnhofgürtel fing ein Lieferwagen plötzlich Feuer. Der Klein-Lkw brannte vollständig aus. Es kam zu umfangreichen Staus.
Zehntausende Pkw passieren täglich den Grazer Bahnhofgürtel, gerade in den Morgenstunden ist hier schon, wenn alles „normal“ läuft, Geduld gefragt. An diesem Montag erlebten aber viele Auto- und Öffi-Fahrer eine echte Schrecksekunden. Unweit des Hauptbahnhofs fing ein Lieferwagen plötzlich Feuer.
Die Flammen brachen im Motorraum aus und breiteten sich schnell aus. Der Fahrer konnte sich zum Glück rechtzeitig retten und musste dabei zuschauen, wie sein Auto völlig ausbrannte.
„Bei uns gingen mehrere Notrufe ein. Wir sind noch immer vor Ort – der Brand war aber schnell unter Kontrolle“, sagte Thomas Schmalegger von der Grazer Berufsfeuerwehr. Durch die Lösch- und Aufräumarbeiten kam es zu umfangreichen Staus. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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