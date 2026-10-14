Bürger kämpfen um ihre Notarztstützpunkte und mehr

Sie werden nicht müde: Neuer Anlauf der Plattform NÖ, die sich für Verbesserungen im Gesundheitsplan 2040+ stark macht. Die Plattform vereint elf Bürgerinitiativen. Kommenden Freitag und Samtag finden mehrere lokale Veranstaltungen statt, um die Landespolitik zum Einlenken zu bewegen.
Unermüdlich kämpft die Plattform NÖ weiter, die elf Bürgerinitiativen gegen den niederösterreichischen Gesundheitsplan 2040+ vereint. Vor allem die Zusperr- und Umbaupläne im Spitals- und Notarztwesen sind den vielen Bürgern eine Dorn im Auge. In einem offenen Brief appellieren die Plattform an alle Niederöstereicher: „Wenn die Politik versagt, braucht es uns Bürger!“ Denn der schlechte Plan würde die Gesundheitsinfrastruktur zerstören.
Unter dem Leitsatz „Protest wirkt! Gemeinsam für gute Gesundheitsversorgung in Niederösterreich“, laden die Bürgerinitiativen nun am Freitag, 16. Oktober und Samstag, 17. Oktober zu gleich mehreren regionalen Protestveranstaltungen und Mahnwachen ein.
Proteste und Mahnwachen
So wird am Freitag von 9 bis 12 Uhr in die Marktgasse in Mistelbach, in Purkersdorf um 16 Uhr auf den Hauptplatz, und um 17 Uhr in Persenbeug zum Arbeiter-Samariter-Stützpunkt in der Nibelungenstraße 67 geladen. Am Samstag stehen in Groß Enzersdorf am Parkplatz vor dem Blaulichtzentrum in der Freiherr-von-Smola-Straße 1 und in Hainburg vor dem Rotkreuz-Stützpunkt in der Rot Kreuz Straße 14 jeweils um 10 Uhr Mahnwachen auf dem Programm.
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