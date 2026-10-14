Bürger kämpfen um ihre Notarztstützpunkte und mehr

Proteste und Mahnwachen

So wird am Freitag von 9 bis 12 Uhr in die Marktgasse in Mistelbach, in Purkersdorf um 16 Uhr auf den Hauptplatz, und um 17 Uhr in Persenbeug zum Arbeiter-Samariter-Stützpunkt in der Nibelungenstraße 67 geladen. Am Samstag stehen in Groß Enzersdorf am Parkplatz vor dem Blaulichtzentrum in der Freiherr-von-Smola-Straße 1 und in Hainburg vor dem Rotkreuz-Stützpunkt in der Rot Kreuz Straße 14 jeweils um 10 Uhr Mahnwachen auf dem Programm.