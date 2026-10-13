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„Historischer Moment“

Wurz entwirft Strecke: F1-Comeback in Afrika fix!

Formel 1
13.10.2026 12:16
Alex Wurz ist als Streckendesigner am neuen Afrika-GP beteiligt. Hier eine Vorstellung davon, ...
Alex Wurz ist als Streckendesigner am neuen Afrika-GP beteiligt. Hier eine Vorstellung davon, wie die Rennstrecke in Ruanda aussehen könnte.(Bild: Krone KREATIV/formula1.com, APA-Images / EXPA / Eibner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es fix! Die Formel 1 wird ab 2030 wieder in Afrika fahren. Der Grand Prix von Afrika wird in Bugesera, Ruanda stattfinden. Mit rot-weiß-roter Beteiligung: Alexander Wurz entwirft die Strecke.

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Mit einem Zehn-Jahres-Vertrag kehrt die Formel 1 nach Afrika zurück. Wie die Motorsport-Königsklasse mitteilte, soll ab Anfang der 2030er in Ruanda um WM-Punkte gerast werden. Unter der Tourismus-Kampagne „Visit Ruanda“ soll es dann einen Grand Prix von Afrika geben. Zuletzt machte die Formel 1 in Afrika 1993 Station. Damals hatte der Franzose Alain Prost in Kyalami bei Johannesburg gewonnen. Damit ist ein Ziel von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali erfüllt.

Er wollte Afrika schon lange wieder in den Rennkalender integrieren. „Da Ruanda ab dem nächsten Jahrzehnt in den Rennkalender aufgenommen wird, wird unser Sport auf jedem bewohnten Kontinent ausgetragen und bringt die WM den Fans rund um den Globus näher denn je“, erklärte Domenicali. „Afrika war schon immer Teil der Zukunft der Formel 1, und von Anfang an waren wir entschlossen, auf die richtige Art und Weise zurückzukehren – mit dem richtigen Partner, einem langfristigen Engagement und einer klaren Vision, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen“, meinte der F1-Boss weiter.

F1-Boss Stefano Domenicali
F1-Boss Stefano Domenicali(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

Katar investiert in Ruanda
Für Ruandas Präsident Paul Kagame ist ein Formel-1-Rennen ein Riesenschritt, sein Land noch stärker in den internationalen Fokus zu rücken. „Heute gehört der Tag Afrika. Seit mehr als drei Jahrzehnten fand die weltweit führende Motorsportmeisterschaft ohne diesen Kontinent statt – das ändert sich nun mit dieser Vereinbarung“, sagte Kagame. Der Grand Prix im kleinen ostafrikanischen Land soll im Distrikt Bugesera stattfinden, südlich der Hauptstadt Kigali. Dort entsteht der neue internationale Flughafen. Qatar Airways ist 60-prozentiger Anteilseigner und auch einer der Hauptsponsoren der Formel 1. Die Rennstrecke soll Anfang der 2030er fertig sein. Sie soll im „Einklang mit der natürlichen Landschaft“ stehen, wie es hieß.

Ruanda-Präsident Paul Kagame
Ruanda-Präsident Paul Kagame(Bild: AFP/BRIGHT EMOJA)

  „Die Rennstrecke in Bugesera wird zusammen mit dem neuen internationalen Flughafen unserem Land und unserer Region über Jahrzehnte hinweg Arbeitsplätze, Qualifikationen, Tourismus und neue Geschäftsmöglichkeiten bringen“, äußerte Kagame seine Hoffnung.

Für Formel-1-Superstar Lewis Hamilton wird ein Traum wahr. „Ruanda ist eines meiner liebsten Länder, in denen ich gewesen bin“, hatte der einzige schwarze Fahrer der Motorsport-Königsklasse zuletzt gesagt. Zu „100 Prozent“ sei die Zeit reif für einen Grand Prix in Afrika. Ob der heute 41-jährige Ferrari-Pilot die Premiere allerdings noch als Rennfahrer erlebt, ist ob seines Alters aber fraglich.

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Wurz entwirft Strecke
In Ruanda gibt es noch keine Rennstrecke. Entsprechend soll Alexander Wurz mit seiner Firma „WurzDesign“ damit beauftragt werden, beim rund 40 Kilometer von Ruandas Hauptstadt Kigali entfernten Bugesera International Airport eine Strecke zu entwerfen. 

So könnte die Strecke aussehen:

Kritische Menschenrechtslage
Weltweit bekannt wurde Ruanda durch eine Tragödie: Während des Völkermords radikaler Angehöriger der Volksgruppe der Hutu an den Tutsi und gemäßigten Hutu wurden 1994 innerhalb von 100 Tagen rund 800.000 Menschen oft brutal ermordet.

Menschenrechtler bewerten die Lage in dem Land weiter sehr kritisch. Von willkürlichen Inhaftierungen ist die Rede. Regierungsgegner würden verfolgt, auch andere Menschen sehen sich demnach Misshandlungen ausgesetzt. Die Formel 1 hat sich aber auch in der Vergangenheit nicht schwergetan, in autokratisch geführten Ländern zu fahren. Ein gewichtiger Faktor war stets die Bereitschaft, millionenschwere Antrittsgebühren zu bezahlen.

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